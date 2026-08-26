Выработка электроэнергии в России сократилась на 0,1% за семь месяцев

Как следует из отчетности Росстата, в январе—июле 2026 года Россия произвела 693 млрд кВт·ч электроэнергии, что на 0,1% меньше, чем за тот же период 2025 года.

Сокращение показали главным образом тепловые электростанции: их выработка упала на 2,7% и составила 437 млрд кВт·ч. Атомные станции увеличили производство на 2,2%, до 126 млрд кВт·ч, а гидроэлектростанции — на 7,6%, до 125 млрд кВт·ч.

За июль выработка в стране снизилась на 3,8% в годовом выражении, до 88,7 млрд кВт·ч. При этом ТЭС уменьшили показатель на 12,8% (46,9 млрд кВт·ч), АЭС — нарастили на 0,8% (19,5 млрд кВт·ч), а ГЭС — на 18,2% (21,6 млрд кВт·ч).