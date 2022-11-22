Экономика
· Служба новостей

ВТБ: средний срок жилищного кредита вырос на шесть лет с начала прошлого года

ВТБ фиксирует устойчивый тренд на сокращение размера первого взноса на ипотеку. Сегодня он находится на уровне 24%, тогда как год назад достигал почти 30%. Одновременно с этим вырос средний срок жилищного кредита – если в начале 2021 года он составлял 18 лет, то теперь увеличился до 24.

Поступательное снижение уровня первого взноса по ипотеке ВТБ фиксирует второй год подряд. В январе 2021 г. он достигал 36,5%, в ноябре – уже 29,4%, а за этот год опустился до 24%. В среднем, он составляет сейчас 1,4 млн рублей. Аналитики ВТБ прогнозируют продолжение этой динамики на фоне расширения доступности госпрограмм и либерализации условий кредитования российскими банками. При этом средний уровень первого взноса гораздо выше «критических» для регулятора 10%, что позволяет ипотеке оставаться одним из самых «здоровых» сегментов розничного бизнеса.

Одновременно с этим происходит увеличение среднего срока кредитования. В январе 2021 г. он составлял 18 лет, в ноябре – уже 21,6, в этом году вырос до 24 лет.

«Уже несколько лет цены на недвижимость существенно корректируются. Это предсказуемо меняет и размер первоначального взноса заемщиков. Желая снизить ежемесячный платёж и подстраховаться на случай возможного изменения доходов, клиенты предпочитают увеличивать срок кредита – за последние 4 года в среднем он вырос на 7 лет. На этом фоне банки улучшают неценовые параметры, осторожно снижая минимальный размер первоначального взноса. Только ВТБ сократил его в два раза, до 10% при покупке «вторички» и до 15% при приобретении квартир в новостройках и частных домов. Такие меры расширят круг потенциальных заёмщиков и поддержат их решение улучшить жилищные условия. При этом на долговой нагрузке россиян такой шаг отразится незначительно – полное погашение кредита по-прежнему происходит гораздо быстрее. По нашим данным, в среднем россияне выплачивают ипотеку за 8-10 лет», - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Он добавил, что в настоящее время банк фиксирует традиционное сезонное увеличение активности заёмщиков. Во второй половине октября объем продаж ипотеки в ВТБ вырос почти на треть в сравнении с началом месяца. В ноябре тенденция продолжилась: выдачи за первые две недели месяца на 6% превысили результат за аналогичный период октября. Основная активность клиентов концентрируется в сегменте вторичного жилья: сейчас на готовые объекты банк выдает около 65% жилищных кредитов. По оценке ВТБ, до конца года спрос населения на жилищное кредитование будет поддерживать реализация ранее отложенных сделок, снижение цен, в первую очередь, на вторичное жилье, а также характерные для предновогоднего периода специальные предложения застройщиков.

ВТБ – один из лидеров российского ипотечного рынка. За десять месяцев 2022 года банк оформил около 166 тысяч жилищных кредитов на 755 млрд рублей. По прогнозам банка, по итогам года в целом по стране выдачи ипотеки могут составить 4,4-4,5 трлн рублей. При этом портфель жилищных кредитов может вырасти на 16%, до 15 трлн рублей.

Следующая новость ↓

Популярное

Экономика

20 часов назад

Получат все, кто родился с 1950 по 1994 год: Россиян обрадовали выплатой 17 200 рублей

Новости России

день назад

По 10 000 рублей переведут каждому: Всех, у кого есть карта «Мир», обрадуют с 28 ноября

Не хватает баллов? Помощь с подготовкой к экзаменам в онлайн школе ЕГЭ Турбо

Новости России

14 часов назад

Россия пошла в наступление: ВСУ понесли страшные потери под Артемовском, поток жертв "казался нескончаемым"

Интересное

2 дня назад

В Москву за новогодним настроением: 5 мест, которые окунут вас в сказку

Профи - подготовка к впр по французскому языку

Новости Казани

6 часов назад

Осталось двое детей: первый мобилизованный из Казани погиб в зоне СВО на Украине

Новости России

10 часов назад

В ЛНР вдрызг разбили ту самую 80-ю бригаду ВСУ, бойцы которой казнили российских солдат

Новости мира

14 часов назад

RI: Генерал Суровикин делает все правильно, поэтому Киеву можно продержаться только до весны

Общество

14 часов назад

Россиянка потребовала признать отцом ее ребенка погибшего в СВО мобилизованного мужчину
Новости Казани
7 часов назад

Осталось двое детей: первый мобилизованный из Казани погиб в зоне СВО на Украине

Осталось двое детей: первый мобилизованный из Казани погиб в зоне СВО на Украине

Новости Казани

час назад

Новости с передовой: ВС РФ близки к окружению Артемовска и устроили ВСУ "мясорубку", в которой за сутки сгинули более 500 укровоинов

Экономика

4 часа назад

Финансовое расследование ВТБ победило в конкурсе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов

Интересное

4 часа назад

Банк ЗЕНИТ запустил кредит для арендодателей

Новости России

6 часов назад

Названы причины десятикратного увеличения потерь ВСУ: все играет против них
В Казани за 250 миллионов рублей будет построен крематорий

Новости России

6 часов назад

В Кремле высказались о петиции матерей с требованием прекратить спецоперацию на Украине

Интересное

7 часов назад

В селе Мутный Материк впервые появился мобильный интернет

Интересное

7 часов назад

Интерес россиян к «Чёрной пятнице» вырос более чем в три раза
Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в 2023 году