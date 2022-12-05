ВТБ прогнозирует дальнейший рост спроса на «длинные» депозиты

По данным ВТБ, во втором полугодии значительно вырос интерес клиентов к «длинным» депозитам. Весной, на фоне резкого роста ключевой ставки, активным спросом пользовались короткие вклады на 3-6 месяцев, но уже летом, по мере расширения горизонта планирования и снижения ставок, начала расти доля депозитов со сроком 6 месяцев, а осенью – на 12 и более. И если во втором квартале на продукты сроком от года в ВТБ приходилось в среднем лишь 9% новых депозитов, то в третьем квартале на год и более открывался уже каждый четвертый вклад, а в ноябре – каждый третий.

По оценкам банка, в декабре спрос на долгосрочные продукты продолжит расти вместе с традиционным ростом активности вкладчиков. Как правило, он обусловлен сезонными предложениями от банков, а также дополнительными выплатами от работодателей перед праздниками. Кроме того, в это время многие формируют бюджет на следующий год и начинают планировать сбережения на крупные покупки. Росту популярности «длинных» вкладов способствует как расширение горизонтов планирования у населения, так и появление новых выгодных предложений по долгосрочным продуктам. ВТБ в ноябре запустил новый трехлетний вклад с доходностью до 9,5% годовых.