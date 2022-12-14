Экономика
· Служба новостей

ВТБ перевел обслуживание клиентов на новую отечественную платформу

ВТБ разработал и реализовал по всей сети новую фронтальную систему для обслуживания розничных клиентов. ВТБ Pro включает в себя ключевые финансовые услуги и позволяет оперативно внедрять новые сервисы, существенно ускорив их работу для клиентов. Это собственная разработка банка, которая позволит обеспечить в его периметре полный технологический суверенитет.

Сегодня на ВТБ Pro перешли уже более 1300 розничных отделений банка, более 500 точек обслуживания клиентов Private Banking и «Привилегии», а также смежные департаменты, работающие с клиентскими данными. На новую фронтальную систему также переведены все бизнес-операции, необходимые при обслуживании розничных клиентов. Благодаря этому пользователи смогут быстрее получать услуги как в отделениях, так и в дистанционных каналах. В частности, у пользователей ВТБ Онлайн более чем в два раза сократилось время проведения операций по переводам.

Микросервисная платформа ВТБ Pro пришла на смену зарубежному монолитному решению, уже не позволяющему создавать современные фронтальные системы. Платформа полностью разработана силами банка на передовом технологическом стеке ВТБ, без участия коробочных решений.

«Над платформой ВТБ Pro на протяжении двух лет работала команда примерно из 4 тысяч человек. Огромная фронтальная система стала одним их самых масштабных технологических проектов за всю историю ВТБ. Нашей целью было уйти от монолитных систем в микросервисную архитектуру. Тысячи банковских микросервисов логически объединены в группы – кредитные карты, потребительское кредитование, цифровые справки, инвестиционные счета и другие, – каждая из которых встраивается своим независимым пользовательским интерфейсом в канальное приложение ВТБ Pro. Это позволяет оперативно внедрять новые сервисы и запускать обновления по мере необходимости, независимо друг от друга», — отметил вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента технологического развития розничного бизнеса Антон Малюга.

«ВТБ стремится сделать обслуживание клиентов максимально комфортным как по времени, так и по продуктовым условиям. В этом году мы полностью поменяли фронтальное решение, в котором работают наши менеджеры. Переход на новую платформу помогает нам упростить «клиентский путь» и быстрее внедрять новые опции и улучшения, реагируя на потребности пользователей. Например, теперь мы оформим договор комплексного обслуживания с новым клиентом в 4-5 раз быстрее, чем раньше. Это касается не только дистанционных сервисов и отделений банка, выездные сотрудники также работают в новой системе, проводя те же операции, что ранее были доступны только в офисах. Переход на новую платформу - это большой шаг в сторону омниканальности наших сервисов и позволит каждому клиенту получить высокий уровень сервиса независимо от точки взаимодействия с банком», – прокомментировал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента розничного бизнеса Павел Кудрявцев.

Следующая новость ↓

Популярное

Стало известно, какие подарки заслуживают казанцы в 2023 году

Новости России

день назад

В Кремле заговорили о выводе войск с Украины: Песков высказал официальную позицию

Редакция помогает

день назад

Это не стоит делать в поликлиниках: казанцам показали, за какими услугами лучше обратиться в платную клинику

https://egeturbo.ru/lit

Новости России

день назад

Генерал Гурулев призвал россиян приготовиться к ударам ВСУ по всей стране

Редакция помогает

2 дня назад

Ночная Казань: где молодым танцевать на барных стойках, а людям по-старше посидеть с уютом

Профи - гитары казань

Новости России

день назад

"Увидели валенки впервые, теперь не снимают": жители татарской деревни спасли замерзающих на трассе дальнобойщиков из Турции

Новости мира

23 часа назад

"Судный день" для Украины: Россия в ближайшее время пойдет в крупное наступление

Новости мира

день назад

В Польше заявили, что Зеленский уже продал Украину Дуде за спасение после победы России

Новости России

день назад

В Херсоне "благодарные пациенты" и коллеги сдали СБУ дантистов, которые лечили весь город

Общество

день назад

Одни рискуют жизнью каждую секунду, а другие держат пятую точку в теплом "Казань Экспо": мобилизованные из Татарстана пожаловались на несправедливость с выплатами
Происшествия
36 минут назад

Глава СКР Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах получения 7-месячным малышом в Татарстане тяжелых травм

Глава СКР Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах получения 7-месячным малышом в Татарстане тяжелых травм

Экономика

56 минут назад

Банк «Открытие»: каждый третий автокредит выдан по госпрограмме

Редакция помогает

2 дня назад

Фрикаделек нет, но мебель найдете: казанцам показали, кто заменит излюбленную Икею

Экономика

час назад

Жители Татарстана могут купить бытовую технику к Новому году без первоначального взноса

Новости мира

2 часа назад

"Запад получил конкретный сигнал": новость о загруженной в пусковую шахту баллистической ракете "Ярс" довела британцев до истерики
В Татарстане в лобовом ДТП один водитель погиб, а другой с травмами попал в больницу

Новости России

14 часов назад

Военный эксперт Шурыгин: ВСУ планируют нанести удары дронами-камикадзе по России в новогоднюю ночь, пока все празднуют

Новости России

15 часов назад

В Госдуме объявили, что ВС РФ готовы к масштабному наступлению в зоне спецоперации

Экономика

18 часов назад

ВТБ перевел обслуживание клиентов на новую отечественную платформу
Производитель грузовиков Man передал российские активы дилеру в Татарстане