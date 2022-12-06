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ВТБ отражает крупнейшую DDOS-атаку

В настоящее время технологическая инфраструктура ВТБ находится под беспрецедентной кибератакой из-за рубежа. Она стала крупнейшей не только в этом году, но и за все время работы банка.

Системы банка работают в штатном режиме. Данные клиентов защищены от внешнего вмешательства, они находятся во внутреннем периметре технологической инфраструктуры банка.

В ходе противостояния действиям хакеров, атакующих внешний контур систем банка, специалисты делают все необходимое и возможное, чтобы клиенты не почувствовали дискомфорт в пользовании сервисами. Однако при применении противомер временные затруднения в работоспособности банковских приложений и веб-версии ВТБ Онлайн периодически возможны. Мы приносим извинения за эту ситуацию и надеемся на понимание.

Анализ DDoS-атаки свидетельствует о том, что она носит спланированный и широкомасштабный характер. Ее цель — причинить неудобства клиентам банка, затруднив работу банковских сервисов.

Большинство запросов к сервисам банка в ходе атаки сгенерированы с зарубежных сегментов Интернет, однако вызывает особое беспокойство факт наличия вредоносного трафика с российских IP-адресов. Мы не исключаем, что часть таких российских адресов могла оказаться в числе участников атаки в результате кибермошенничества. Все установленные российские IP-адреса будут переданы в правоохранительные органы для проведения проверки, поскольку действия по организации и участию в DDoS-атаке являются уголовно наказуемым преступлением.

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