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В Волго-Вятском банке Сбербанка поздравили сотрудников-финалистов ежегодного конкурса «Лучший по профессии»

В этом году 11 сотрудников Волго-Вятского банка Сбербанка* стали призерами и победителями ежегодного корпоративного конкурса Сбера «Лучший по профессии».

«Лучший по профессии» – внутреннее событие банка, который оказывает непосредственное влияние на качество оказываемых услуг. Из года в год сотрудники банка проходят мощный образовательный трек, совершенствуя свои профессиональные компетенции, а также обмениваются опытом с коллегами по всей стране.

В этом году команда Волго-Вятского банка заняла призовые места во множестве номинаций, в том числе: «Лучший эксперт по операционному сопровождению», «Лучший специалист поддержки межрегионального центра заботы о клиентах», «Лучший клиентский менеджер сегмента Средний+», «Лучший сотрудник в области обеспечения безопасности», «Лучший клиентский менеджер внешней дистрибуции», «Лучший менеджер по развитию бизнеса благосостояния», «Лучший эксперт по операционному сопровождению», «Лучший финансист», «Лучший инкассатор», «Лучший специалист по возврату проблемной задолженности физических лиц». В Москве заслуженные награды вручили сотрудникам Волго-Вятского банка Сбербанка из Пермского края, Республики Удмуртия и Нижегородской области.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Каждый клиент Волго-Вятского банка Сбербанка может быть уверен – его обслуживает настоящий профессионал своего дела. Мы постоянно находимся в процессе обучения. Все сотрудники проходят множество образовательных программ, направленных на усовершенствование клиентского сервиса, развитие hard и soft skills, глубинное понимание экономических процессов, чтобы в конечном счете наши потребители получали высококвалифицированные услуги».

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.

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