В Казани открыли нефтегазохимический форум: более 180 компаний и делегации

В казанском «Казань Экспо» дали старт Татарстанскому нефтегазохимическому форуму и выставке «Казань: нефть, газ, химия». В церемонии открытия участвовал раис РТ Рустам Минниханов, а приветствия участникам направили вице-премьеры РФ Денис Мантуров и Александр Новак.

Символический вентиль вместе с главой республики повернули зампред правительства Беларуси Виктор Каранкевич, министр нефти и экологии Бахрейна доктор Мохаммед Бен Мубарак Бен Дайна, замминистра экономики Азербайджана Ровнаг Абдуллаев, глава минпромторга РТ Олег Коробченко, гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов и председатель совета директоров «Нижнекамскнефтехима» Игорь Климов.

Форум продлится до 28 августа. Заявлено участие более 180 компаний из России и других стран, а также официальных делегаций из Беларуси, ОАЭ, Бахрейна, Ливии, Кувейта, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Ганы, Катара. В программе — пленарные заседания, деловые завтраки, научно-технические конференции, круглые столы, лекции и семинары с ведущими экспертами.

В прошлом году на форуме обсуждали трансформацию отрасли, импортозамещение оборудования и дефицит сырья для малотоннажной химии. Тогда же «Татнефть» презентовала экопоселок, «Нижнекамскнефтехим» запустил производство гексена, а ТАИФ анонсировал научный центр.