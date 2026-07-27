В форуме «РОСТКИ» в Казани примут участие 200 компаний из Китая

Почти 200 китайских компаний заявили об участии в международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». Он пройдет в Казани с 16 по 19 августа. Председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь отметил, что интерес бизнеса КНР к республике высок благодаря преимуществам ОЭЗ «Алабуга». Здесь уже работают проекты по выпуску электроники.

В рамках форума китайские компании представят свои разработки по разным трекам. Чжоу Лицюнь назвал Татарстан одним из самых привлекательных регионов для инвесторов из Поднебесной — их интересуют промышленность, туризм и другие направления. Он добавил, что в этом году форум обещает быть масштабнее и по числу участников, и по количеству подписанных соглашений. «Мы верим, что урожай будет богатым», — заявил председатель, поблагодарив организаторов из республики и АИР.

Ранее глава регионального АИР Талия Минуллина рассказала о впечатляющем росте товарооборота между Татарстаном и Китаем: за десять лет он увеличился в 12 раз. Если в 2013 году показатель составлял 264,3 миллиона долларов, то в прошлом году достиг 3,34 миллиарда. В целом товарооборот России и Китая также вырос на 20 процентов, увеличившись в четыре раза за десятилетие.