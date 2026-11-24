В Челнах за год стало больше владельцев машин дороже 10 млн рублей
В Набережных Челнах за год число владельцев автомобилей стоимостью свыше 10 млн рублей увеличилось на 30 человек. Теперь в городе зарегистрировано 62 такие машины. Данные на аппаратном совещании озвучила начальник местной налоговой службы Диана Сагетдинова.
Владельцам этих автомобилей начислили транспортный налог на общую сумму 7 млн рублей. Максимальный платеж составил 287 тыс. рублей, минимальный — 230 рублей.
Кроме того, в Челнах зарегистрировано 158 электромобилей. Их владельцы получили льготу по транспортному налогу за 2025 год на сумму 1,479 млн рублей. Для гибридов налог рассчитывается на общих основаниях — с учетом мощности двигателя и типа транспортного средства.
Также в городе максимальное начисление налога на имущество достигло 4,5 млн рублей, минимальное — один рубль. Такие суммы получили 72 налогоплательщика. По земельному налогу платежи варьируются от одного рубля до 8,4 млн рублей.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец