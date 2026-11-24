В Набережных Челнах за год число владельцев автомобилей стоимостью свыше 10 млн рублей увеличилось на 30 человек. Теперь в городе зарегистрировано 62 такие машины. Данные на аппаратном совещании озвучила начальник местной налоговой службы Диана Сагетдинова.

Владельцам этих автомобилей начислили транспортный налог на общую сумму 7 млн рублей. Максимальный платеж составил 287 тыс. рублей, минимальный — 230 рублей.

Кроме того, в Челнах зарегистрировано 158 электромобилей. Их владельцы получили льготу по транспортному налогу за 2025 год на сумму 1,479 млн рублей. Для гибридов налог рассчитывается на общих основаниях — с учетом мощности двигателя и типа транспортного средства.

Также в городе максимальное начисление налога на имущество достигло 4,5 млн рублей, минимальное — один рубль. Такие суммы получили 72 налогоплательщика. По земельному налогу платежи варьируются от одного рубля до 8,4 млн рублей.