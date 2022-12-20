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Трейдер из Татарстана Миннуров рассказал, почему валюта растет, а рубль слабеет

Трейдер из Татарстана Миннуров рассказал, почему валюта растет, а рубль слабеет

Фото: ostrovrusa.ru

Российский рубль ослабел по отношению к иностранной валюте. 20 декабря утром евро достиг 73,3 рубля, такое случилось впервые с мая 2022 года, доллар стоит 68,9 рублей, а китайский юань достиг курса в 9,8 рубля.
Татарстанский трейдер Антон Миннуров полагает, что на ослабление рубля влияют сразу несколько факторов, пишут "Челнинские известия".

Во-первых, снижается экспорт и, видимо, увеличивается импорт товаров в Россию, продолжает снижаться стоимость на нефть. Во-вторых, влияет на курс рубля введения новых санкций в отношении РФ и заявление о потолке цен не только на нефть, но и на российский газ, отметил Миннуров.

Трейдер уверен, что после этого скачка волатильность несколько снизится. Однако рубль будет слабеть и далее.

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