ТМК зафиксировала чистый убыток 20,25 млрд рублей за полугодие

Трубная металлургическая компания (ТМК) завершила первое полугодие 2026 года с чистым убытком 20,25 млрд рублей по российским стандартам бухгалтерского учёта. В аналогичном периоде прошлого года компания получала чистую прибыль 22,04 млрд рублей.

Выручка компании за отчётный период сократилась на 29,6% до 145,7 млрд рублей. При этом валовая прибыль выросла с 15,02 до 23,04 млрд рублей, а прибыль от продаж уменьшилась почти втрое – с 6,5 до 2,5 млрд.

Резкое изменение финансовых показателей связано с реорганизацией: 1 января 2026 года ТМК присоединила ключевые дочерние предприятия. В компании пояснили, что результаты напрямую сравнивать с прошлым годом некорректно.

ТМК является крупнейшим производителем труб в России и входит в тройку мировых лидеров трубного бизнеса.