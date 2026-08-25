СИБУР повысил затраты на оплату труда в Татарстане на 10%

«Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» за первое полугодие 2026 года потратили на зарплаты 20,4 млрд рублей. Это на 10% больше, чем за тот же период прошлого года, когда сумма составляла 18,5 млрд. Данные — из консолидированной отчетности по МСФО, опубликованной «Татар-информом».

Из общего объема 14,2 млрд рублей ушло на НКНХ, 6,2 млрд — на КОС. Компании входят в структуру СИБУРа, который за четыре с половиной года инвестировал в Татарстан 406 млрд рублей.

Средства пошли на производственные, ремонтные, образовательные и социальные объекты. Среди ключевых — этиленовый комплекс ЭП-600 в Нижнекамске, запущенный в 2025-м, парогазовая установка ПГУ-250 на КОС, а также производство гексена на НКНХ.

К 2028 году СИБУР намерен довести вложения в республику до 600 млрд рублей. Инвестиции уже дают результат: за январь–июнь 2026-го предприятия выпустили 2,2 млн тонн продукции — на 5,7% больше, чем годом ранее. В 2025-м они установили рекорд, выпустив 4,1 млн тонн, что на 14% выше уровня 2024-го.

Совокупная выручка заводов за шесть месяцев составила 182,8 млрд рублей: 128,4 млрд принес НКНХ, 54,4 млрд — КОС.