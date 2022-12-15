Русский миллиардер из-за санкций решил купить два Maybach — один на запчасти

Один из российских миллиардеров, с которым поговорил корреспондент издания Financial Times, собирался купить автомобиль Mercedes, но не смог его приобрести. Вместо этого он купил два Maybach, на одном ездить, второй - на запчасти.

Издание пишет, западные страны ввели массированные санкции против России после начала российской спецоперации на Украине, из-за разрушения цепочек поставок из страны ушли западные автомобильные бренды. В числе товаров, которые оказались под ограничительными мерами, — роскошные автомобили стоимостью более €50 тыс. К таким автомобилям относятся Audi, BMW, Mercedes, Maybach, Ferrari, Porsche и др. Уже в апреле дилеры предсказывали дефицит премиальных машин — со складов вывозили последние экземпляры, а цены на такие автомобили выросли минимум в два раза, отмечает РБК.

