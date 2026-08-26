Экономика

Росимущество ожидает 600 млрд рублей в бюджет по итогам года

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Росимущество планирует перечислить федеральному бюджету около 600 млрд рублей по итогам 2026 года. За первое полугодие от управления госимуществом в казну поступило 307 млрд рублей, сообщил глава ведомства Вадим Яковенко на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Как рассказал Яковенко, за шесть месяцев продано объектов в 2,2 раза больше, чем годом ранее, — на 260 млрд рублей. Вместе с дивидендами агентство рассчитывает достичь планки в 600 млрд рублей.

Мишустин поинтересовался снятием административных барьеров для вовлечения имущества в оборот. С начала июля действуют поправки к закону о приватизации, которые разблокировали более 2 тыс. объектов жилого фонда. Кроме того, Росимущество и Минфин получили полномочия утверждать продажу объектов стоимостью до 50 млн рублей — уже реализовано 734 объекта, 930 готовы к торгам.

Ведомство также участвует в инфраструктурных проектах: более тысячи участков выделено под строительство высокоскоростной магистрали Москва—Петербург. Вместе с "ДОМ.РФ" проводится ревизия земли под жилую застройку. За первое полугодие безвозмездно передано 390 тыс. единиц имущества, включая транспорт и товары легкой промышленности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Пачку творога смешиваю с картофелем: эти румяные лепешки у нас съедают еще горячими - рецепт на скорую руку

Интересное в Казани

12 часов назад

Япония вместо Европы: почему путешественникам из Казани стоит присмотреться к этой стране

как избавиться от уличных клопов

Не у нас

18 часов назад

Бывшая жительница Эстонии сказала, как прошел переезд в Россию

Не у нас

день назад

Перед россиянами сняли вопрос о короткой рабочей неделе осенью 2026 года

передержка кошек цена за сутки в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

Фигуристы из Японии и Новой Зеландии сняли флаги в поддержку россиянина

Не у нас

день назад

В СМИ сняли вопрос, за что Овечкин получил 33 штрафа на 82 тыс. рублей

Технологии

18 часов назад

Гендиректор Xiaomi показал складной смартфон MIX Ultra

Кулинария

день назад

Картофель натираю прямо в фарш: котлет получается больше, а внутри они остаются сочными
Экономика
2 часа назад

Япония планирует поддержать нефтепроводы в обход Ормуза

Япония утвердит план поддержки нефтепроводов в ...

Технологии

54 минуты назад

Somnia Lab показал интимного робота Love Machine и анонсировал предзаказы

Интересное в Казани

день назад

Как удивить взрослого, который уже всё видел: рассказываем, что в Казани заставляет забыть о возрасте и снова смеяться

Кулинария

час назад

Жареная картошка превращается в кашу при перемешивании: когда лопатку лучше вообще не трогать

Новости Казани

2 часа назад

Архимандрит Иларион: «Господь благословил русских особым терпением»
Эксперт объяснил реальную угрозу общественных U...
Технологии
6 часов назад

Эксперт объяснил реальную угрозу общественных USB-портов

Кулинария

3 часа назад

Рис на следующий день становится сухим и жестким: при разогреве ему не хватает одной мелочи

Новости Казани

4 часа назад

Совет директоров «Казаньоргсинтеза» оценил экологию и инновации СИБУРа

Технологии

5 часов назад

Экранное время в возрасте года снижает успеваемость на 1,47 балла
Билайн усилил 4G там, куда приезжают и где отды...
Новости России
5 дней назад

Билайн усилил 4G там, куда приезжают и где отдыхают тысячи гостей Лаишевского района