Росимущество ожидает 600 млрд рублей в бюджет по итогам года

Росимущество планирует перечислить федеральному бюджету около 600 млрд рублей по итогам 2026 года. За первое полугодие от управления госимуществом в казну поступило 307 млрд рублей, сообщил глава ведомства Вадим Яковенко на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Как рассказал Яковенко, за шесть месяцев продано объектов в 2,2 раза больше, чем годом ранее, — на 260 млрд рублей. Вместе с дивидендами агентство рассчитывает достичь планки в 600 млрд рублей.

Мишустин поинтересовался снятием административных барьеров для вовлечения имущества в оборот. С начала июля действуют поправки к закону о приватизации, которые разблокировали более 2 тыс. объектов жилого фонда. Кроме того, Росимущество и Минфин получили полномочия утверждать продажу объектов стоимостью до 50 млн рублей — уже реализовано 734 объекта, 930 готовы к торгам.

Ведомство также участвует в инфраструктурных проектах: более тысячи участков выделено под строительство высокоскоростной магистрали Москва—Петербург. Вместе с "ДОМ.РФ" проводится ревизия земли под жилую застройку. За первое полугодие безвозмездно передано 390 тыс. единиц имущества, включая транспорт и товары легкой промышленности.