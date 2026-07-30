Экономика

Объем налогов резидентов «Титановой долины» превысил 26 млрд рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В особой экономической зоне «Титановая долина» резиденты перечислили в бюджеты всех уровней свыше 26 миллиардов рублей налогов, таможенных платежей и страховых взносов. Также создано более шести тысяч рабочих мест, сообщила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина на заседании профильного комитета.

Общий объем заявленных инвестиций в ОЭЗ превышает 114 миллиардов рублей, из которых фактически освоено более 60 миллиардов. За весь период деятельности резиденты произвели продукции на сумму свыше 120 миллиардов рублей. По данным на 1 июля 2026 года, в зону входят 25 компаний.

Бабушкина подчеркнула, что «Титановая долина» стала одним из ключевых инструментов экономического развития региона. Она отметила важность депутатского контроля за реализацией проектов и строительством инфраструктуры.

По итогам заседания депутаты признали работу управляющей компании удовлетворительной и рекомендовали продолжить привлечение новых резидентов и обеспечить соблюдение сроков строительства объектов инфраструктуры.

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