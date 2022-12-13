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Названа стоимость проезда по новым участкам трассы М-12

Названа стоимость проезда по новым участкам трассы М-12

Фото: novyefoto.ru

Стоимость проезда по новым участкам трассы М-12, которая соединяет Москву и Казань, составит чуть больше 220 рублей. О этом со ссылкой на "Автодор" сообщает агентство ТАСС.

Сегодня, 13 декабря, президент РФ Путин согласился, что М-12 Москва-Казань с продолжением до Тюмени должна носить название "Восток".

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что строительство трассы М-12 планируют завершить до конца 2024 года.

В октябре сообщалось, что стоимость проезда по всей трассе М-12, которая в 2023 году свяжет Москву и Казань, составит около 3 тысяч рублей для легковых автомобилей без учета скидки по транспондеру. При этом Хуснуллин говорил, что проезд по трассе М-12 от Москвы до Казани может подорожать — цена будет зависеть от себестоимости дороги.

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