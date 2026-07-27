Экономика

Метшин: казанские предприниматели справляются с трудностями, но вызовов много

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Закрытых компаний в Казани за год оказалось больше, чем открытых — это общероссийская тенденция, признал мэр Ильсур Метшин. При этом градоначальник отметил, что бизнес «достойно справляется» с трудностями, хотя они возникают постоянно.

«Я за своё время работы мэром вообще не помню, чтобы у них были спокойные времена», — заявил Метшин. По его словам, малые и средние предприятия остаются одним из драйверов экономики Казани. Число компаний и сотрудников в секторе выросло по сравнению с прошлым годом. Но, несмотря на положительную динамику, закрытых фирм больше — такова ситуация по всей стране.

Ранее замруководителя исполкома Ильдар Шакиров сообщил, что в этом году в Казани прекратили деятельность 10 тысяч предприятий. Тем не менее сектор МСП остаётся значимым: его доля в ВРП республики — 42,5 %, а в налоговых отчислениях — 46 %. Оборот малых и средних предприятий за первый квартал достиг 396 миллиардов рублей, а число занятых — 188 тысяч человек.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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