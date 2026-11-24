С января по сентябрь 2026 года поступления от подоходного налога в казну Набережных Челнов составили 5,9 млрд рублей. До достижения планового показателя муниципалитету не хватило 800 млн рублей. Как пояснила руководитель городской налоговой инспекции Диана Сагетдинова, на исполнении бюджета отразилось уменьшение числа занятых на местных предприятиях более чем на пять тысяч человек.

В ходе делового понедельника мэр Наиль Магдеев обратил внимание на переход сотрудников челнинских компаний на предприятия особой экономической зоны «Алабуга». По его словам, налоговые отчисления этих работников продолжают поступать в бюджетную систему Татарстана, однако город больше не получает соответствующие средства.

Если прежде увеличение занятости в производственном секторе сопровождалось ростом сборов НДФЛ, то теперь наблюдается противоположная тенденция. Среди причин сложившейся ситуации градоначальник назвал высокую стоимость заёмных средств, налоговую нагрузку и ослабление спроса на продукцию машиностроения. Особенно чувствительным для экономики автограда стало снижение востребованности грузовых автомобилей КАМАЗа.

По сведениям налоговой инспекции, совокупная численность персонала 16 организаций уменьшилась на 2748 человек. На КАМАЗе стало на 949 сотрудников меньше, в КРК и «О2» — на 213 в каждой компании. Штат «Ремдизеля» сократился на 207 человек, «Индела» — на 181, «Колеса Даром.ру» — на 145.

Руководитель города предупредил, что сверхплановых поступлений по итогам текущего года не ожидается. В связи с этим при формировании расходов на 2027 год муниципалитету придётся придерживаться режима экономии.

Плановые назначения не выполнены и по другим источникам пополнения казны. Сборы земельного налога достигли 197 млн рублей при недоборе в 47 млн. Отчисления по налогу на имущество граждан составили 44 млн рублей.

Суммарное отставание от бюджетного плана оценивается в 1,2 млрд рублей. При этом из 79 млрд рублей налогов, собранных на территории Набережных Челнов за девять месяцев, муниципалитет получил только 7 млрд рублей, что составляет менее 10%.