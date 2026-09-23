Льготные образовательные кредиты с 2026 года ограничат списком специальностей
С 2026 учебного года получить льготный образовательный кредит можно будет не на любую программу, а только на специальности из утверждённого перечня. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник Института финансовых исследований Финансового университета и эксперт проекта Минфина России «Моифинансы.рф» Ирина Ризванова в разговоре с kp.ru.
Оформить такой кредит разрешено с 14 лет. Заёмщиком может быть гражданин России либо человек с постоянной регистрацией в стране; потребуется действующий договор на платное обучение в аккредитованной образовательной организации. Залог и поручители не нужны.
Кредит допускается использовать для среднего профессионального или высшего образования независимо от формы обучения — как для первого, так и для второго или третьего. Ставка составляет 3% годовых, разницу компенсирует государство.
Льготный период включает весь срок учёбы и девять месяцев после её завершения: в это время возможна отсрочка по выплате основного долга. На последующее погашение отводится 15 лет. При академическом отпуске, декрете или уходе за ребёнком до трёх лет льготный период можно продлить.
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