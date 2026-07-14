Экономика

Киргизия ограничила экспорт топлива на год

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Правительство Киргизии ввело временный запрет на вывоз топлива. Ограничение будет действовать с мая 2026 года по апрель 2027 года. Ранее запрет касался только поставок за пределы Евразийского экономического союза, теперь он распространяется и на экспорт внутри союза.

Под мораторий не попали нафта, мазут и печное топливо. Их можно вывозить при условии обязательного возврата продуктов переработки в страну и согласования каждой партии с правительством.

Власти Киргизии с мая начали компенсировать поставщикам разницу между закупочной и установленной государством ценой до 30 сентября. Однако 8 июля правительство отменило регулирование цен на АИ-95 и лимиты на розничные цены.

Киргизия получает более 90% топлива из России. Из-за проблем с автомобильным топливом в РФ республика обратилась за поставками к Казахстану, Азербайджану, Узбекистану, Туркмении и Белоруссии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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