Экономика

Эксперты: без единых стандартов обмен данными государства и бизнеса не наладить

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Для полной реализации целей нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" предстоит наладить обмен информацией между государством и бизнесом, повысить ее качество и обеспечить безопасное использование. Такую оценку дали эксперты, опрошенные "РГ". Сам нацпроект призван повысить качество жизни, эффективность госуправления, социальной сферы и ключевых отраслей экономики за счет более широкого применения цифровых технологий.

Руководитель направления Т1 "ИИ" ИТ-холдинга "Т1" Сергей Голицын напоминает, что экономика данных в России пока находится на этапе формирования. Государство располагает значительными массивами информации, бизнес одновременно выступает их генератором и потребителем, однако полноценному обмену мешают разные форматы, отсутствие единых стандартов и недостаток доверенных платформ. По его словам, рост массивов информации повышает затраты на их очистку, разметку и актуализацию, а полнота, точность, согласованность, происхождение и актуальность данных напрямую влияют на качество аналитики и ИИ-моделей.

Доцент кафедры математики и анализа данных Финансового университета при Правительстве РФ Анна Овсянникова обращает внимание, что большой массив информации сам по себе экономической ценности не создает. Если сведения устарели, противоречат друг другу или требуют постоянной ручной проверки, использовать их для аналитики и автоматизированного принятия решений становится сложно.

Управляющий партнер ГК "КОРУС Консалтинг" Константин Смирнов добавляет: даже внутри крупных организаций одни и те же показатели могут рассчитываться по разным методикам. Особенно заметной эта проблема становится с распространением искусственного интеллекта.

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