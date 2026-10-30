Экономика

Эксперт ВШЭ предсказал исчезновение бесплатных дорог в России

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В ближайшие 5–10 лет привычное деление дорог на платные и бесплатные может исчезнуть. Такой прогноз на форуме Kazan Digital Week озвучил профессор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин.

По его словам, научные дискуссии и производственные эксперименты в городах по всему миру уверенно движутся в этом направлении. Причина — устаревание действующей системы финансирования дорожной инфраструктуры через акцизы на моторное топливо.

Выход эксперт видит во внедрении оплаты за каждый километр пробега. Необходимая техническая база уже существует: подсчет пробега ведется на большинстве федеральных трасс, дорогах «Автодора», а также на улицах Москвы и Казани.

Подобные механизмы уже применяются в мире. Например, в двадцати штатах США водителям возвращают часть топливного налога пропорционально пройденному пути, а в Сингапуре тариф динамически меняется в зависимости от загруженности дороги.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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