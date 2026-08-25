ЦБ ждет принятия закона о пятилетнем сроке софинансирования из ПДС до 2026 года
Банк России ожидает, что до конца 2026 года будет принят закон, который позволит предпенсионерам получать софинансирование из программы долгосрочных сбережений (ПДС) после пяти лет участия в программе. Как передает ТАСС, об этом в интервью изданию «Эксперт» заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова.
Проект закона уже внесен в Госдуму, его обсудили с Минфином. Норма не будет иметь обратной силы: она коснется только тех, кто заключит договор после вступления закона в силу. Участники, однажды снявшие софинансирование, не смогут воспользоваться этой льготой повторно при открытии новых договоров.
Шишлянникова добавила, что в ПДС заключено более 13 млн договоров на сумму более 1 трлн рублей. Регулятор рассчитывает, что льготы привлекут молодежь и будут стимулировать долгосрочные сбережения.
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