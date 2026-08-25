Экономика

ЦБ ждет принятия закона о пятилетнем сроке софинансирования из ПДС до 2026 года

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Банк России ожидает, что до конца 2026 года будет принят закон, который позволит предпенсионерам получать софинансирование из программы долгосрочных сбережений (ПДС) после пяти лет участия в программе. Как передает ТАСС, об этом в интервью изданию «Эксперт» заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова.

Проект закона уже внесен в Госдуму, его обсудили с Минфином. Норма не будет иметь обратной силы: она коснется только тех, кто заключит договор после вступления закона в силу. Участники, однажды снявшие софинансирование, не смогут воспользоваться этой льготой повторно при открытии новых договоров.

Шишлянникова добавила, что в ПДС заключено более 13 млн договоров на сумму более 1 трлн рублей. Регулятор рассчитывает, что льготы привлекут молодежь и будут стимулировать долгосрочные сбережения.

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