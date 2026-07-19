Бразилия заработала на перенаправлении экспорта в Азию и ЕС 16 млрд реалов

Бразильский экспорт в Китай, Индию и страны Евросоюза вырос на 16 миллиардов реалов (около 3,2 миллиарда долларов) в первом полугодии 2026 года. Это произошло на фоне торговых ограничений, введенных администрацией Дональда Трампа, сообщает Brasil 247.

Ущерб от американских пошлин составил лишь 2,6 миллиарда реалов. Получается, на каждый потерянный на рынке США реал Бразилия получила более шести реалов на новых направлениях.

Правительство Лулы да Силвы активно расширяло торговые связи. Помимо Китая и Индии, бразильские товары пошли в страны АСЕАН — Индонезию, Малайзию, Таиланд и Вьетнам.

На господдержку экспорта выделили 130 миллионов реалов. Средства помогают компаниям искать покупателей и адаптировать продукцию. По статистике ведомства, 72% фирм, ранее зависевших от США, уже перенаправили поставки.