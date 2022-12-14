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Банк «Открытие»: 15% жителей ПФО планируют завести счет или карту в юанях

Банк «Открытие»: 15% жителей ПФО планируют завести счет или карту в юанях

Фото предоставлено пресс-службой банка "Открытие"

У 30% жителей округа ухудшилось отношение к доллару и евро в результате событий 2022 года. 20% стали больше доверять рублю, а 9% начали лучше относиться к валютам «дружественных» стран (юаню, индийской рупии, турецкой лире, дирхаму ОАЭ). Заменят ли азиатские валюты в сбережениях доллары и евро - покажет время. Таковы результаты опроса* об изменении отношения россиян к валютам, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».

65% жителей ПФО, как и годом ранее, продолжают верить в крепкую национальную валюту. Еще 20% заявили, что стали больше доверять рублю. У 15% вера в рубль уменьшилась.

30% респондентов стали хуже относиться в 2022 году к доллару и евро (20% скорее хуже, 10% точно хуже). У 65% отношение к главным мировым валютам не поменялось. Улучшили свое отношение к доллару и евро лишь 5% (скорее улучшили 4%, точно улучшили 1%).

9% заявили об улучшении из-за событий 2022 года отношения к валютам «дружественных» стран - юаню, индийской рупии, турецкой лире, дирхаму ОАЭ (у 6% оно скорее улучшилось, у 3% точно улучшилось). У 5% отношение к этим валютам ухудшилось. При этом 87% не изменили своего отношения к основным азиатским валютам и турецкой лире.

У 15% появились планы завести счет или карту в юанях. При этом 80% не имели счета или карты в юанях и не планируют заводить.

68% не имели и не планируют иметь сбережения в долларах и евро. 11% имели такие сбережения раньше и сохранили их. У 10% такие сбережения раньше были, а сейчас нет. Еще 10% не имели сбережений в долларах и евро, но хотят их завести. 1% тех, кто не имел таких валютных сбережений, уже завел их в 2022 году.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 2-7 декабря методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1005 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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