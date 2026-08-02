Экономика

3 августа Япония объявит о совместной с США интервенции против падения иены

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Япония 3 августа официально объявит о совместно...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Официальное подтверждение совместной интервенции США и Японии на валютном рынке прозвучит 3 августа. Министр финансов Сацуки Катаяма выступит с заявлением о борьбе с чрезмерным ослаблением иены, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным источников, операция уже идёт. 30 июля в ходе торгов в Нью-Йорке японское правительство продало почти $59 млрд для покупки иены. Это первая совместная интервенция двух стран с 2011 года.

31 июля, сразу после пресс-конференции главы Банка Японии Кадзуо Уэды, курс иены резко вырос, что рынки сочли дополнительной интервенцией Токио. Минфин США уведомил банки о возможной интервенции и рекомендовал подготовиться к дальнейшим шагам. Представители Минфина Японии и Банка Японии подтвердили тесную координацию, Токио также сообщил о доступе к механизмам ФРС для обеспечения ликвидности без распродажи американских госбумаг.

Аналитики связывают координацию с обеспокоенностью Вашингтона ростом доходности казначейских облигаций США, а Токио следит за динамикой японских госбумаг. Министр экономики Минору Киути 2 августа заявил о намерении активизировать взаимодействие с рынками для сохранения доверия к фискальной устойчивости. Ранее, 30 июня, иена обновляла минимум за 40 лет, последний раз такой уровень был в 1986 году.

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