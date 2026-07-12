Криминал

Тело утонувшего мужчины нашли у ресторана на Казанке

Служба новостей Автор статьи
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В Казани обнаружено тело погибшего мужчины. Его нашли неподалеку от дома №1 на Нижнезареченской дамбе, где расположен ресторан «Круиз». Информацию подтвердили в Главном управлении МЧС по Республике Татарстан. пишет Московский Комсомолец Казань.

Очевидцы самостоятельно извлекли тело из воды в пятнадцати метрах от берега. После этого они передали его сотрудникам правоохранительных органов.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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