Тело утонувшего мужчины нашли у ресторана на Казанке

В Казани обнаружено тело погибшего мужчины. Его нашли неподалеку от дома №1 на Нижнезареченской дамбе, где расположен ресторан «Круиз». Информацию подтвердили в Главном управлении МЧС по Республике Татарстан. пишет Московский Комсомолец Казань.

Очевидцы самостоятельно извлекли тело из воды в пятнадцати метрах от берега. После этого они передали его сотрудникам правоохранительных органов.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.