На остановке Братьев Касимовых в Казани мужчина в ярости бросал камни в проезжающий трамвай. Он выкрикивал угрозы, размахивал руками и показывал неприличные жесты, целясь, в том числе, в кабину водителя. Инцидент попал на видео, которое распространилось в соцсетях. Причины агрессивного поведения пока неизвестны, обстоятельства выясняются.