Криминал

Разъярённый мужчина закидал камнями трамвай в Казани и попал на видео

Служба новостей Автор статьи
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На остановке Братьев Касимовых в Казани мужчина в ярости бросал камни в проезжающий трамвай. Он выкрикивал угрозы, размахивал руками и показывал неприличные жесты, целясь, в том числе, в кабину водителя. Инцидент попал на видео, которое распространилось в соцсетях. Причины агрессивного поведения пока неизвестны, обстоятельства выясняются.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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