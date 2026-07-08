Криминал

Подросток утонул на Каме в Набережных Челнах, прокуратура проводит проверку

Служба новостей Автор статьи
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В Набережных Челнах утонул 15-летний подросток. Инцидент произошел днем 8 июля 2026 года на берегу реки Кама в районе поселка Чаллы Яр. Место для купания не было оборудовано, сообщили в прокуратуре Татарстана. пишет Kazanfirst.ru.

На место происшествия выехал заместитель прокурора города Марат Шрша для выяснения обстоятельств случившегося.

Городская прокуратура взяла на контроль процессуальную проверку, которую проводят органы предварительного следствия.

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