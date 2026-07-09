В Казани полиция разыскивает мужчину, который разбил стекло трамвая. Инцидент произошел в вагоне маршрута №3. Пассажир зашел в салон с длинными трубами, нарушив правила перевозки негабаритного багажа. При выходе на остановке «Завод Искож» он повредил боковое стекло и скрылся. пишет Новый Век.

В МУП «Метроэлектротранс» отметили, что из-за этого вагон сняли с линии на несколько дней для ремонта. Это привело к увеличению интервала движения на маршруте. Организация подсчитала ущерб от разбитого стекла и время простоя в ожидании полиции.

Сотрудники предприятия призывают мужчину добровольно возместить причиненный ущерб. Правоохранители продолжают поиски нарушителя.