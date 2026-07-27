Криминал

На видео попал смертельный заезд байкера в Казани 27/07/2026

Служба новостей Автор статьи
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Около полуночи 27 июля на Сибирском тракте в Казани 51-летний мужчина на мопеде влетел в опору освещения. Удар был такой силы, что столб у дома №61 принял на себя всю кинетику — водитель погиб на месте.

Момент аварии попал на видео. Оно разлетелось по соцсетям. На кадрах видно, как мопед на большой скорости врезается в препятствие. В Госавтоинспекции позже выяснили: у погибшего никогда не было водительского удостоверения. Он не проходил обучение в автошколе, а его мопед YD50Q-6 не был зарегистрирован.

Ранее мужчину дважды привлекали к административной ответственности. В тот вечер он ехал от улицы Мира в сторону улицы Журналистов. От полученных травм он скончался мгновенно. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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