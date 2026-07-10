Экс-замглавы МВД Татарстана не смог оспорить изъятие имущества на 21 млн рублей

Верховный суд Татарстана оставил в силе решение об изъятии имущества семьи бывшего заместителя министра внутренних дел республики Владимира Изаака. Ранее прокуратура через суд добилась обращения в доход государства активов на 21 миллион рублей. Чиновник и его родственники пытались оспорить это решение, но безуспешно. сообщает Вечерняя Казань.

С 2017 по 2023 год семья приобрела четыре квартиры и два машино-места в Казани, часть недвижимости была оформлена на родственников. По версии надзорного ведомства, официальные доходы не позволяли совершить такие покупки. Суд первой инстанции в сентябре прошлого года постановил изъять активы, а апелляция подтвердила это решение.

Бывший начальник отдела Следственного управления МВД Татарстана Максим Вашуркин дал показания по делу о «раскулачивании» Владимира Изаака. Он заявил, что помогал своему начальнику обменивать более десяти тысяч евро.