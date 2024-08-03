Райли возвращается: «Головоломка 2» покоряет кассовые рекорды

Новая часть мультфильма «Головоломка» от Pixar заняла место среди десяти самых кассовых фильмов в истории, обогнав «Мстителей».

На сегодняшний день «Головоломка 2» собрала в мировом прокате 1 миллиард 153 миллиона долларов, в то время как «Мстители» с 1 миллиардом 152 миллионов потеряли свою позицию в этом списке.

В сиквеле главная героиня Райли немного подросла и сталкивается с новыми испытаниями и эмоциями, исследуя подростковые трудности. К уже известным персонажам — Радости, Печали, Гневу, Страху и Брезгливости — присоединяются новые эмоции: Тревожность, Зависть, Хандра, Смущение и Ностальгия.

Мультфильм не только сохраняет теплоту и юмор оригинала, но и приносит глубокие и важные уроки. Зрители увидят, как дружба и поддержка могут помочь преодолеть трудности. Эмоции становятся более многогранными и сложными, отражая реалии жизни, когда чувства переплетаются, создавая настоящую гамму человеческих переживаний.

На этот раз Pixar также акцентирует внимание на важности принятия своих эмоций и обучения тому, как с ними справляться. «Головоломка 2» демонстрирует, что взросление — это не только радость, но и испытание, которое обогащает наш внутренний мир и открывает горизонты для новых знакомств и самопознания.