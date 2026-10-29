ВТБ и МГУ создали детекторы токсичности и галлюцинаций для ИИ-агентов банка

ВТБ совместно с Центром искусственного интеллекта (ИИ) МГУ создали систему контроля ответов ИИ-агентов. В рамках партнёрства разработаны два детектора для проверки ошибок виртуальных моделей: на предмет их токсичности и галлюцинаций. Они будут проверять клиентские запрос и ответы цифровых помощников.Об этом сказал советник первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Сергей Путятинский в рамках Kazan Digital Week.

Детектор токсичности проверяет запросы пользователей на содержание запрещенных тем, нарушения законодательства, наличие взрослого контента 18+ и т.п. Если сообщение или текст будут неэтичными, система заблокирует запрос и не будет его обрабатывать.

Детектор галлюцинаций в уже сформированных ответах цифровых помощников распознает несоответствия и противоречия и подсвечивает, в какой части ответа они расположены. Затем специалисты ВТБ могут отправить такой ответ на повторную проверку или заблокировать его. Галлюцинации - одна из самых распространённых проблем генеративного ИИ. В таких случаях языковая модель выдаёт уверенный, но полностью вымышленный ответ.



Решения планируется внедрить в те сервисы розничного бизнеса ВТБ, в которых для общения с физическими лицами используются цифровые помощники.