Войти в образ: в России развивается рынок онлайн-примерочных

Компании в России все чаще внедряют онлайн-примерочные, причем используют два ключевых формата. Первый – виртуальный инструмент в онлайн-среде. Второй – фиджитал-решение, то есть сочетание цифровых технологий и офлайн-опыта. Пример современной фиджитал-концепции – ИИ-зеркала, которые мобильный оператор T2 установил в ряде своих салонов.

Клиенты оператора могут виртуально примерить одежду из линейки мерча Т2 более чем в 50 салонах по всей стране. Процесс прост и интуитивно понятен: человек делает фото с помощью встроенной камеры и указывает базовые параметры – пол, рост, вес. Алгоритм анализирует данные, помогает подобрать размер и показывает, как будет выглядеть готовый образ.

При этом телеком-компания – нестандартный игрок на рынке виртуальных примерочных. Чаще всего такие решения востребованы у маркетплейсов, магазинов косметики, производителей ювелирных украшений и часов.

По данным аналитического ресурса Technavio, мировой рынок цифровых примерочных

демонстрирует среднегодовой рост на 18%. Такие решения помогают не столько конкурировать с офлайн-шопингом, сколько дополнять его цифровыми возможностями и повышать эффективность торговли. В некоторых случаях виртуальные примерочные позволяют сократить количество возвратов из-за неподходящего размера до 80%.

Возможность сразу оценить вещь помогает клиенту принять взвешенное решение о покупке. С момента запуска пилотного проекта онлайн-примерочных клиенты T2 провели около тысячи сессий примерок и совершили 150 покупок. Технология открывает перед посетителями салонов необычный цифровой опыт. Кроме того, система создает виртуальный образ примерно за 30 секунд.

В Республике Татарстан оценить ИИ-примерочную можно в салоне связи Т2 по адресу Казань, улица Петербургская, 1 (ТЦ «Кольцо»). Для того, чтобы примерить мерч оператора, не нужна дополнительная регистрация.