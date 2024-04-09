Виртуальные кредитные карты: получить онлайн без ожидания

На смену пластиковым кредиткам стали приходить цифровые продукты. Большинство людей, независимо от своего возраста и статуса, стали отдавать им предпочтение при совершении крупных и мелких покупок. Раньше они выпускались исключительно в качестве дополнения к карточке на физическом носителе, прикреплялись к основному счету. Сейчас можно не только виртуальные кредитные карты получить онлайн с отдельным счетом, но и воспользоваться предложением без оформления сопутствующих банковских услуг.

Преимущества виртуальных кредитных карточек

Наличие цифровой кредитки позволяет сократить риски, связанные с мошенническими схемами, сделать оплату товаров более безопасной. Для ее получения не потребуется посещать офис финансового учреждения, все вопросы по оформлению решаются онлайн. Если вы имеете счета в разных валютах, можно привязать карту к любому из них.

К плюсам относят:

быстрое одобрение;

доступ ко всей информации о покупках в личном кабинете;

возможность получить кешбэк и бонусы;

гибкость условий.

Как и обычные кредитки, такие карточки имеют льготный период, продолжительность которого зависит от политики банка. Из-за этого пользоваться ими можно без оплаты процентов, если своевременно погашать долг.

Как получить виртуальную карту онлайн

Сначала вам предстоит выбрать банк. Определитесь, в каком учреждении предлагают относительно невысокие проценты, бесплатное обслуживание и другие бонусы. Используйте для этих целей финансовые маркетплейсы, например, Mainfin. На них не только удобно сравнивать условия и требования, но и сразу можно произвести предварительный расчет ежемесячных платежей.

Заполните анкету на получение виртуальной кредитной карты. Обычно это можно сделать на сайте выбранного банка или в личном кабинете, если ранее взаимодействовали с финансовым учреждением. Также возможность подачи заявки предусмотрена на сайтах финансовых агрегаторов. Подготовьте паспорт, поскольку анкета предполагает внесение данных из этого документа. Остается дождаться одобрение заявки. Ответ получите по электронной почте, телефону или в мобильном приложении.

После одобрения вы узнаете номер кредитки, срок ее действия и трехзначный код. Ими сразу можно начинать пользоваться, но в некоторых ситуациях может потребоваться активация счета.

Как сделать пользование виртуальной кредиткой безопасным

Банки стараются максимально защитить личные кабинеты своих пользователей, но периодически утечки данных случаются. Специалисты рекомендуют:

хранить на цифровой кредитке относительно небольшую сумму;

совершать покупки исключительно в надежных проверенных интернет-магазинах;

не передавать информацию с реквизитами третьим лицам.

Виртуальные кредитные карты поддерживают дополнительные меры защиты, например, одноразовые коды для подтверждения операций, получение уведомлений. При необходимости цифровой продукт можно на время «заморозить» или сменить реквизиты. Но не забывайте обновлять антивирусное ПО, не передавать личную информацию по электронной почте или по телефону.