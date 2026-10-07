Полезное

В телекоме рассказали о внедрении ИИ-инструментов от сотрудников

Служба новостей Автор статьи
Сотрудники могут самостоятельно создавать ИИ-аг...

Фото: пресс-служба ПАО "МегаФон"

Подписаться на Дзен.канал

Сотрудники могут самостоятельно создавать ИИ-агентов и навыки для локальных задач, однако перед распространением таких решений на всю компанию необходима централизованная проверка, заявил директор департамента по искусственному интеллекту и большим данным МегаФона Виталий Щербаков.

«Сотрудник вправе самостоятельно разрабатывать и использовать агентов или навыки для решения локальных задач. Однако механизм распространения таких решений на всю компанию требует строгой централизованной валидации», — отметил Щербаков на форуме «Цифровые решения» в Москве.

Он добавил, что такой подход аналогичен практике внедрения бизнес-аналитики. По словам Щербакова, сотрудник может создавать показатели и отчёты для себя, однако перед их публикацией для всей компании методология расчёта обязательно должна пройти аудит. Аналогичный механизм необходим и для корпоративных ИИ-решений, подчеркнул он.

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по Казани

день назад

От кухни до спальни: где найти красивую мебель для дома

Гид по Казани

день назад

Гид по стилю: подборка решений для мужчин и женщин

постельные клопы фото откуда появляются

Не у нас

3 часа назад

Тренер сборной Нигерии: в мире говорят много лжи о том, что творится в России

Гид по Казани

2 дня назад

Осенний гид по Казани: места, события и впечатления

установка отливов на крышу цена за работу в Санкт-Петербурге

Интересно

день назад

Беззубов раскрыл, как прошли последние минуты Соседова после падения

Не у нас

день назад

Как Китай ужесточил требования к вывозу авто и что изменится для россиян

Кулинария

3 часа назад

Капусту больше не шинкую: режу крупными кусками и отправляю в духовку — съедают даже те, кто ее не любит

Технологии

20 часов назад

Приложение работает через Wi-Fi, но отказывается через мобильный интернет: где искать запрет

Технологии

5 часов назад

Старый телефон отдали родственнику после сброса: что стоит проверить, чтобы вместе с ним не отдать свой аккаунт
Экономика
11 часов назад

Татарстан сэкономил более 4 млрд рублей на закупках

В Татарстане за девять месяцев сэкономили более...

Новости Татарстана

29 минут назад

Краеведческий музей в Апастово открыли после капремонта

Гид по Казани

день назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным

Новости Татарстана

час назад

Новые тракторы на 32,2 млн рублей направят в 12 сел Татарстана

Интересно

час назад

Строительство домов и проекты: этапы, решения и особенности
Польза
44 минуты назад

В креативном кластере «Адонис» пройдет мини-маркет «Серебро и ароматы» от Open Space Market

Кулинария

час назад

Лаваш режу ножницами прямо в миску: 2 яйца и горсть сыра — завтрак готов за 10 минут

Новости Казани

час назад

Восемь казанцев получили сроки за незаконный оборот 54 млн рублей

Не у нас

2 часа назад

В РПЦ рассказали, опасно ли хранить вещи усопшего дома
Земля в Татарстане как инвестиция: что будет с ...
Интересное в Казани
5 дней назад

Земля в Татарстане как инвестиция: что будет с ценами к 2036 году