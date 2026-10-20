Спрос на ипотеку вырос во всех крупных городах России

Аналитики Домклик изучили, как изменился спрос на ипотечные сделки в 20 крупнейших городах страны за январь – середину октября 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Рост спроса на ипотеку в 2026 году носит устойчивый характер – все 20 крупнейших городов России показали положительную динамику. Лидерами стали города Сибири и Поволжья, где темпы роста превысили 80-110%. Столичные регионы – Москва и Санкт-Петербург – также продемонстрировали уверенный рост, хотя и более умеренный.

Лидером по темпам роста спроса стал Омск (+110,7%). На втором месте Красноярск (+90,3%), на третьем – Нижний Новгород (+83,0%). В топ-5 также вошли Самара (+67,8%) и Челябинск (+60,8%).

Даже города с наименьшим приростом – Краснодар (+23,5%) и Тюмень (+28,9%) – показали уверенный рост. Москва и Санкт-Петербург прибавили 34,4% и 60,6% соответственно.

За счёт чего вырос спрос

Льготные ипотечные программы выросли в спросе благодаря ажиотажному спросу на Семейную ипотеку. На фоне изменения условий выдачи с октября 2026 года покупатели торопились оформить сделку, пока ставки и требования были мягче. Наибольший прирост сделок по льготным программам наблюдался в Омске, Красноярске и Нижнем Новгороде – более чем на 50%.

В ряде городов льготная ипотека, напротив, показала небольшое снижение: в Москве (-15,4%), Новосибирске (-5,0%), Тюмени (-2,4%) и Воронеже (-1,0%). Это говорит о том, что в этих городах покупатели активнее переключались на рыночные программы.

Темпы кредитования по рыночной ипотеке выросли везде и значительно сильнее – в среднем в 1,5-2 раза. Влияние здесь оказали снижение ключевой ставки и накопленный отложенный спрос: люди, которым не подходят льготные программы, активно выходят на рынок. Тут важно отметить, что в основном у этих клиентов высокий первоначальный взнос (более 40%).

Самый значительный рост количества сделок по рыночным ставкам был отмечен в Ростове-на-Дону (в 2,5 раза), а также Екатеринбурге, Тюмени и Санкт-Петербурге – там количество сделок по рыночным программам выросло вдвое по сравнению с 2025 годом.