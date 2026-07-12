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Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства: что это и зачем он нужен

Михаил Светлов Автор статьи
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Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства — это государственная база данных, в которую автоматически включаются компании и индивидуальные предприниматели, соответствующие установленным критериям . Реестр ведёт Федеральная налоговая служба, и его данные обновляются ежегодно 10 июля на основе сведений о доходах, численности сотрудников и данных из государственных реестров .

Кто попадает в реестр

В реестр автоматически включаются предприниматели, соответствующие определённым параметрам. Для микропредприятий установлены одни критерии, для малых — другие, для средних — третьи . Основные показатели — годовой доход и количество работников. При этом если бизнес только зарегистрирован, он попадает в реестр уже на следующий месяц как микропредприятие без дополнительной проверки .

Для юридических лиц действует дополнительное условие: доля участия государства, общественных организаций или крупного бизнеса в уставном капитале не должна превышать установленных значений .

Почему важно оставаться в реестре

Реестр обновляется раз в год, и если предприниматель вовремя не сдал налоговую декларацию или отчётность по сотрудникам, он может быть исключён . Потеря статуса означает не только утрату права на льготы, но и возможное доначисление страховых взносов за период отсутствия в реестре .

По данным ФНС, в обновлённом реестре содержится информация о 6,6 млн субъектов, что на 222,5 тыс. больше, чем в предыдущем году . За полгода зафиксировано 78,8 млн обращений к данным реестра . Реестр помогает государству выстраивать эффективную поддержку бизнеса, а предпринимателям — проверять надёжность контрагентов .

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