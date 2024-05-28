Разработка сайтов под ключ

Студия Imedia Solutions предлагает услуги профессиональной веб-разработки с полным сопровождением и круглосуточной поддержкой. Мы предлагаем экспертную реализацию проектов, включающих:

Разработка сайтов https://www.imedia24.ru/ любой сложности – от лендингов до крупных информационных или коммерческих порталов «с нуля» по индивидуальному макету;

Реализацию проектов на платформе «1С. Битрикс» и «Битрикс24» - для быстрой организации взаимодействия между сотрудниками компании, клиентами, решения организационных вопросов, а также ведения документооборота;

Техническую поддержку и сопровождение –для своевременного, автоматического удаления ошибок, необходимой для стабильной работы ресурса;

Создание программного обеспечения любой сложности – от «движка» до приложения;

Формирование собственного стиля, логотипа, фирменного шрифта или бланков для повышения имиджа компании;

Разработку мобильных приложений на платформе iOS, Android, Windows Phone, как эффективного дополнения к основному порталу или самостоятельного инструмента продаж.

Преимущества работы с нами

В условиях цифрового мира успех ведения бизнеса зависит от вовлеченности проекта в электронную сферу. Наша компания более 11 лет оказывает услуги экспертного класса в разработке сайтов – главного лица любой компании. За годы работы мы реализовали более 500 проектов на русском и английском языках. В штате работают только опытные разработчики, копирайтеры, дизайнеры и программисты, которые постоянно развиваются, изучая новые тенденции сферы IT. Каждый проект, выполненный в нашей студии, приводит к увеличению продаж, трафика для обратного отклика со стороны потребителя.

Заказ разработки сайта – это не просто статься расходов, а инвестиция в будущее. Наши разработчики запустят проект, а затем будут сопровождать его на всех этапах развития. Мы не только разработаем сайт под ключ, но и выполним работы по созданию имиджа компании, раскрутки или реализации отдельных продуктов – сервисов, приложений, порталов.

В приоритете наших сотрудников – результат, качество, а также гарантия соблюдения поставленных сроков, а также взаимодействие с клиентом на каждом этапе работы. Работа проводится после подписания договора с подробным изложением поэтапной разработки сайта. Над каждым проектом работает слаженная команда, благодаря чему разработка проводится быстро. Слаженная работа команды профессионалов позволяет получить стабильно работающий продукт, который гарантировано увеличит продажи и принесет прибыль.