Могут ли кредиторы подать на банкротство должника

Граждане РФ могут самостоятельно подать на банкротство и избавиться от всех долговых обязательств. В законе «О несостоятельности (банкротстве)» также указан круг лиц, которые имеют право инициировать процедуру по взысканию долгов с заемщика — кредиторы, физические лица, государственные органы.

В этой статье мы подробно расскажем о ситуациях, при которых кредиторы подают заявление на признание несостоятельности должника. Когда им это выгодно? Какие преимущества они получат в процедуре? И как действовать должнику? Можно ли получить банкротство бесплатно?

Кто может подать на банкротство должника

По закону №127-ФЗ подать заявление на признание несостоятельности должника может определенный круг лиц. Рассмотрим, кто может выступить инициатором процесса и при каких условиях:

Сам должник — когда человек понимает, что долги по кредитам и займам становятся непосильными, он вправе подать заявление на банкротство через суд или МФЦ. Процедуры немного отличаются, но результат у них один — избавление от долгов. Если долг гражданина превышает 500 тысяч рублей, а просрочка — 90 дней, то подача заявления на банкротство становится обязанностью, а не правом.

Кредиторы — право на подачу заявления у кредиторов появляется, когда долг заемщика превышает 500 тысяч рублей. Кредиторы могут объединять свои требования и подавать совместное заявление.

Государственные органы — чаще всего на банкротство должника подает Федеральная налоговая служба, когда гражданин продолжительное время не платить налоги и не выполняет другие обязательства перед ФНС.

Сотрудники — если работодатель не выплачивает заработную плату, выходные пособия и не выполняет другие обязательства, то работники и бывшие сотрудники вправе подать на его банкротство.

Другие физлица — подать на банкротство гражданина могут и третьи лица, перед которыми у него имеются незакрытые кредитные обязательства. Например, денежный заем под расписку.

Как происходит банкротство по инициативе кредиторов

Кредиторы имеют право подать заявление на банкротство должника. Процедура проходит все обычные процессы, которые следуют при самостоятельной подаче заявления должником. Однако есть некоторые отличия. Рассмотрим из каких этапов состоит банкротство должника, когда инициатором процедуры выступает кредитор:

Подготовка перед судом — перед подачей заявления кредитор собирает все необходимые документы и сведения о задолженности заемщика. Копии заявления направляются должнику и всем участникам процесса. Суд выносит решение о принятии требований и заявления кредитора. Запускается процедура банкротства. Кредитор, выступая инициатором банкротства, имеет привилегию выбирать финансового управляющего. Реструктуризация задолженности — на этом этапе процедуры вводится попытка финансового оздоровления положения должника. Составляется новый график, по которому должник будет выплачивать задолженность. Суд утверждает план сроком на 3 года. Однако реструктуризацию могут отменить по следующим причинам: кредиторы или должник подали заявление на введение реализации имущества; должник не исполнил требования назначенного плана; план невозможно утвердить по причине недостаточного дохода должника. Если план реструктуризации утвердили, и должник добросовестно его исполнил, то получится избежать реализации имущества. Реализация имущества — если по каким-то причинам процедура реструктуризации не была успешна, то суд назначает реализацию имущества. Финансовый управляющий проверяет, каким имуществом обладает должник и сколько оно стоит. Назначаются торги, на которых собственность должника продадут, а вырученные средства распределят между кредиторами.

Могут или кредиторы подать заявление на банкротство должника в МФЦ

Главная особенность внесудебной процедуры — исключительно должник имеет право подавать заявление на свое банкротство. Кредиторы могут подать свои возражения, когда сведения о банкротстве должника опубликуют на Федресурсе. Тогда они имеют право направить ходатайство на передачу дела в арбитраж. Это возможно в случаях, когда должник, например, попытался скрыть имущество.

Кредиторы не имеют права инициировать банкротство должника через МФЦ, так как требования для начала внесудебного процесса — сумма долга от 50 до 500 тысяч рублей. При таком размере долга кредиторы не могут сами подавать заявление на начало процесса.

Преимущества и недостатки банкротства должника для кредиторов

Когда кредиторы выступают инициаторами банкротства должника — оплата всех судебных издержек становится их ответственностью. Это невыгодно, при незначительных долгах заемщика. Какие преимущества получат кредиторы, став инициаторами процедуры:

кредиторы могут сами выбирать СРО арбитражных управляющих, из числа которых назначат управляющего;

должнику могут не списать долги, а назначить новый график выплат, чтобы выполнить требования кредиторов;

кредиторы могут оспорить подозрительные сделки должника, если нарушаются их права.

Важно! Суд может вынести решение о реализации единственного не залогового жилья, при инициировании банкротства кредитором. Если в ходе дела выяснится, что квартира была куплена в период образования задолженности, и ее площадь значительно превышает социальные нормы — квартиру включат в конкурсную массу и реализуют на торгах.

Назначение финансового управляющего

Кредиторы имеют право выбирать СРО арбитражных управляющих, если выступили инициаторами банкротства. Какие последствия могут ждать должника в таком случае:

Оспаривание и аннулирование сделок — финансовый управляющий будет проверять подозрительные сделки должника, которые могут причинить ущерб интересам кредиторов. Обычно ФУ проверяет только конкретные сделки, проведенные за последние 3 года до начала процедуры. Если управляющий назначен по инициативе кредиторов, то он будет проверять все возможные сделки и операции. Поиск имущества — в процедуре принудительного банкротства финансовый управляющий будет тщательно проверять опись имущества должника, дополняя конкурсную массу для полного удовлетворения требований кредиторов. Внесение имущества в конкурсную массу — при принудительном банкротстве, кредиторы могут подать заявление на включение в конкурсную массу всего, что посчитают нужным для удовлетворения требований. Но должник имеет право направить ответное ходатайство на исключение части имущества из конкурсной массы — например, собственность стоимостью ниже 10 тысяч рублей или единственное жилье.

Как действовать должнику в процедуре принудительного банкротства

Если кредитор становится инициатором банкротства, то должник не лишается своих прав. Он может подать свой отзыв на выдвинутые требования со стороны кредиторов, чтобы перед судом учитывались и его интересы. Что нужно указать в документах:

возражения относительно требований, выдвинутых кредиторами;

подтверждение сведений о доходах и счетах;

данные об исполнительных производствах;

сведения о реальной сумме задолженности;

опись имущества и справки о всех активах.

Все участники процесса имеют право подавать ходатайства и оспаривать решения суда. Должнику может быть сложно следить за ходом дела самостоятельно. Лучшим решением будет обратиться к опытному юристу для представления интересов должника в суде.

Не стоит забывать, что должники имеют право самостоятельно подавать заявление на признание несостоятельности, при долге меньше 500 тысяч рублей. Если задолженность превышает указанную сумму, то признание банкротства становится обязанностью должника.

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