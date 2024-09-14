Лучшее время для отдыха в Турции

Турция – один из самых доступных курортов, который при этом дарит гостям лучшие впечатления в плане сервиса, местного колорита и природных достопримечательностей. Радует отдыхающих и отличные погодные условия, которые сохраняются на побережье вплоть до глубокой осени, позволяя продлить долгожданное лето.

Климат и погода Турции

Ввиду того, что Турция имеет довольно внушительную территорию, неравномерный рельеф с горами и равнинами, а также выход к трем морям – Черному, Мраморному и Средиземному, ее климат носит весьма неоднородный характер. В середине страны он преимущественно континентальный, на возвышенностях – горный, а вдоль побережья – морской (средиземноморский на юге и черноморский на севере).

При этом наиболее благоприятным турецкий климат остается именно в южной части, омываемой теплыми водами Средиземного моря. К примеру, погода в городе Сиде – одном из самых популярных курортов страны – располагает к морскому отдыху в течение шести и более месяцев, начиная с мая и заканчивая октябрем. Отслеживать все эти сведения, включая температуру воды в море, скорость и направление ветра, атмосферное давление и пр., можно на соответствующих сайтах.

Средняя температура воздуха и воды в данном регионе в обозначенный период обычно составляет:

в мае – от +19°C до +25°C и около +21°C;

– от +19°C до +25°C и около +21°C; в июне – от +23°C до +29°C и около +25°C;

– от +23°C до +29°C и около +25°C; в июле – от +26°C до +33°C и около +28°C;

– от +26°C до +33°C и около +28°C; в августе – от +26°C до +33°C и около +29°C;

– от +26°C до +33°C и около +29°C; в сентябре – от +24°C до +30°C и около +28°C;

– от +24°C до +30°C и около +28°C; – от +20°C до +26°C и около +25°C.

Довольно комфортным для отдыха на морском побережье может быть и ноябрь, хотя в этот период осадки в регионе становятся более обильными, достигая своего пика в декабре и январе. В целом же, зима здесь остается довольно мягкой – сырой и бесснежной, а лето – очень жарким, влажным и засушливым в плане осадков.

При этом самыми жаркими месяцами на побережье остаются июль и август, на фоне чего опытные туристы предпочитают отдыхать в Турции с началом бархатного сезона, который приходится на конец августа и начало сентября.

Лучшие турецкие курорты

Теперь о турецких курортах, ведь помимо Сиде здесь есть немало других замечательных мест для морского отдыха любого формата – молодежного, семейного и даже одиночного.

Среди наиболее популярных городов на юге Турции стоит выделить:

Анталья . Универсальный вариант для тех, кто впервые знакомится с турецким средиземноморьем. Здесь есть все как для активного, так и для ленивого отдыха – развитая городская инфраструктура, оборудованные пляжи, отельные комплексы на любой вкус и кошелек.

. Универсальный вариант для тех, кто впервые знакомится с турецким средиземноморьем. Здесь есть все как для активного, так и для ленивого отдыха – развитая городская инфраструктура, оборудованные пляжи, отельные комплексы на любой вкус и кошелек. Алания . Идеальное место для отдыха с детьми за относительно небольшие средства. Среди неоспоримых преимуществ – песчаные пляжи с максимально комфортным входом в море, а также многочисленные исторические достопримечательности, исследовать которые можно как самостоятельно, так в рамках многочисленных экскурсионных программ.

. Идеальное место для отдыха с детьми за относительно небольшие средства. Среди неоспоримых преимуществ – песчаные пляжи с максимально комфортным входом в море, а также многочисленные исторические достопримечательности, исследовать которые можно как самостоятельно, так в рамках многочисленных экскурсионных программ. Бодрум. Живописный курорт на Эгейском побережье Турции, который привлекает туристов красивейшими бухтами, чистой бирюзовой водой, хвойными лесами и насыщенной развлекательной программой. И в зависимости от выбранного отельного комплекса Бодрум прекрасно подойдет как для молодежи, так и для семейных пар.

Помимо прочего обязательно стоит рассмотреть такие варианты, как Белек, Кемер, Олюдениз, Мармарис и многие другие замечательные курорты, славящиеся своей замечательной природой, хорошим климатом и разнообразной отельной базой.