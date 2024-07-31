История крепости Назрань

В равнинной части Ингушетии раскинулся самый крупный город в республике, который когда-то вырос из небольшого сторожевого поста на холме в месте слияния рек Назранка и Сунжа. Город Назрань долгое время являлся неофициальной столицей Ингушетии, вплоть до 2000 года, когда было окончено строительство города Магас.

Датой основания Назрани считается 1781 год, когда о Назранской крепости впервые появилось свидетельство, которое составил квартирмейстер армии Леонтий фон Штедер. Вот что он писал:

«Назиран — небольшая речка, которая бежит на северо-восток по болотам, заросшим кустарником и тростником; у неё прозрачная вода и топкое ложе, поэтому её, кроме как на отмелях, невозможно перейти. Эти трудные переправы, возвышенности и сама Сунжа, которая бежит на восток через лесистые горы, образуют здесь крепкое тесное ущелье, у которого ингуши обычно держат заставу».

В последующие годы в этом месте была построена крепость Назрань. Возводилась она в несколько этапов. Сначала в 1810 году был построен редут, затем его несколько раз расширяли и укрепляли. Закончилось строительство крепости только в 1817 году. По свидетельствам в крепости находилось три крупнокалиберных орудия, охранял ее постоянный отряд из 150 казаков и 200 мушкетеров. Она не была уникальной для своего времени, такие укрепленные сооружения строились по всему Северному Кавказу, хотя до наших дней дожили только Назрань и крепость в Кисловодске.

Однако в этом месте люди жили задолго до появления там крепости. По преданию, основал Назрань Орцхо Карцхал из тейпа Мальсаговых. Есть забавное предание об этом событии.

Когда-то земли у Назранки и Сунжи принадлежали кабардинскому князю. Орцхо Карцхал, потомок Малсэга, арендовал у него эти земли за небольшую плату. Одним из условий князя было, что Карцхал вернет ему земли, когда сгниет плетень вокруг его поселения. Спустя несколько лет, когда князь пришел решить судьбу договора, то увидел пышную цветущую изгородь из живых акаций. Князь рассмеялся, оценив хитрость Карцхала, и подарил ингушам эти земли. Так и поселились ингуши в этой местности.

Интересный факт. Именно поэтому цветок акации считается одним из символов города Назрань.

В наши дни, во время строительства на территории крепости, неоднократно находили свидетельства того, что это место было заселено еще тысячи лет назад. Среди таких находок — остатки древних поселений, предметы быта и следы деятельности людей. Выбор именно этой местности обусловлен в первую очередь природным расположением, что отмечено у Л. Штедера. К примеру, московский Кремль тоже расположен на месте слияния Москва-реки и Неглинки. С тактической точки зрения, такая местность очень удобна для обороны селения.

Крепость Назрань неоднократно подвергалась нападениям. Самые известные из них — осада крепости имамом Шамилем в 1841 году, попытка захвата крепости в 1832 году силами дагестанского имама Гази-Магомеда, а также Назрановские волнения 1858 года. Во всех случаях обитатели крепости дали достойный, отпор и свои позиции удержали, не дав врагу зайти внутрь.

Но мало известно об одном из первых сражений за это укрепление. Считается, что действие этого предания происходило между 1780 и 1783 годами.

Когда Орцхо Карцхал немного обжил холм, где сейчас стоит крепость, к нему присоединились еще несколько семей. Как это часто бывало в то время, о новом селении прознали корыстные люди, решившие его ограбить и разрушить. Когда большая дружина грабителей подошла к стенам селения, жители обратились к Карцхалу за разрешением выйти за стены и сражаться там. Когда разрешение было получено, люди направились вниз по реке Сунжа, где вступили в бой. Однако грабители пошли на хитрость. Они разделились на три части, и с разных сторон атаковали Назрань.

Посреди села стояла вышка Тоди-гала, в ней засели Карцхал и еще несколько человек с ружьями. В перестрелке погибло четверо из них, а оставшиеся в живых заложили прорехи в укрытиях телами погибших. Карцхал вел прицельный непрерывный обстрел врага, а двое оставшихся с ним мужчин заряжали и подавали ружья. В какой-то момент враги подожгли вышку, где сидел Карцхал со своими товарищами, но они успели выпрыгнуть из нее. Всего в тот день погибло 13 назранцев. Утром следующего дня обнаружилось, что враг ночью бежал, бросив десять человек, которые заблудились и были взяты в плен.

Напавшие на Назрань подготовили больше 180 арб для того, что бы вывезти добро жителей крепости, но удалось их заполнить лишь телами погибших и раненых.

Прошло время, и Назрань, после Карцхала, возглавил Бятара Мальсагов. Именно он с помощью казаков заложил и построил в этом месте Назранскую крепость.

После окончания Кавказской войны, в 1868 году крепость была снята с военного обеспечения и покинута военными. Здесь в разное время располагалась первая в Ингушетии светская школа, сельскохозяйственное училище, туберкулезный диспансер. В наше время большая ее часть лежит в руинах, а на территории находится Назрановская городская больница.

В 2015 году Назрановская крепость была признана объектом культурного наследия Ингушетии, и теперь ее охраняет государство. В 2024 году крепость была включена в Национальную систему «Территория», предназначенную для информирования и обеспечения безопасности гостей Республики.

С 2024 года восстановительными работами в крепости занимается ключевой партнёр «Территории» - компания реставраторов из Санкт-Петербурга - АСМ Групп. В настоящий момент идет разработка проектной документации. В рамках этой работы уже были обнаружены остатки винтовых лестниц и двух боевых башен. Работы на объекте проводятся при поддержке благотворительных фондов «САФМАР» и «Возрождение». Планируется, что все работы будут завершены уже к концу 2025 года.