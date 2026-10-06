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Инвестиционный форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» пройдет 1-2 декабря в Москве

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17-й Инвестиционный форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» с...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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17-й Инвестиционный форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» состоится 1-2 декабря в Центре международной торговли в Москве.

На площадке мероприятия традиционно встретятся главы российских и международных компаний, представители органов власти, финансового и делового сообщества, иностранные инвесторы. В повестке первого дня форума – глобальные макроэкономические тренды, развитие территорий России, новые партнёрства и привлечение финансирования в крупные инвестиционные проекты. Во второй день дискуссия сосредоточится вокруг отечественного фондового рынка, потенциала эмитентов и стратегий частных инвесторов.

«Российская экономика берет курс на разморозку. Для возобновления роста в 2027 году важно запустить новый инвестиционный цикл: мы должны трансформировать накопленный капитал, идеи и компетенции в рост производительности и новые возможности как для российского, так и иностранного инвестора. Каким должен быть новый инвестцикл, как выглядит наиболее эффективная структура вложений, какие решения и инструменты требуются государству, бизнесу и финансовому сектору для реализации потенциала российской экономики в условиях непрекращающегося давления – всё это мы обсудим на Инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» в Москве. Это уникальная возможность для инвесторов со всего мира – получить максимум информации непосредственно от первых лиц государства и компаний, определяющих российскую экономику», - сказал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

В прошлом году форум «РОССИЯ ЗОВЁТ!» вышел в регионы России, а в этом году продолжил расширять географию и формат: в ряде городов программа впервые проходила в течение двух дней. Мероприятия уже состоялись в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Красноярске, их участниками стали более 5000 человек, включая юных инвесторов. Следующий региональный формат пройдёт в Казани.

Форум в Москве состоится в очном формате. Все желающие смогут присоединиться к трансляции сессий первого и второго дня и услышать выступления спикеров в прямом эфире из любой точки мира.

Ссылка на официальный сайт форума https://russiacalling.ru/

Справка
Инвестиционный форум «РОССИЯ ЗОВЕТ!» проводится с 2009 года. Ежегодно мероприятие привлекает авторитетную аудиторию, включая представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.

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