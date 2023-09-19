Доставка питьевой воды на работу: забота о сотрудниках

Практически каждый взрослый человек проводит не менее 40 часов в неделю на работе. Это место стало вторым домом, где зачастую требуется гораздо больше сил и энергии, нежели в родных стенах. А это значит, что хороший руководитель должен позаботиться о создании благоприятных условий на рабочем месте. И речь не только о чистых помещениях и удобной мебели, но и о доступе к качественной питьевой воде.

Как поддержать здоровье персонала

Не так давно многим казалось удивительным пить воду из кулера вместо того, чтобы просто открыть кран. Но впоследствии многие ощутили на себе низкое качество такой жидкости. Поэтому наличие бутилированной воды в офисах, магазинах и даже дома больше не вызывает вопросов.

Такой продукт положительно сказывается на общем самочувствии и работоспособности человека. А именно этим и обеспокоены дальновидные руководители, ведь здоровый сотрудник может работать с большим энтузиазмом и отдачей. Поэтому услуга по доставке воды в офис и на производства пользуется большим спросом.

Очищенная вода не содержит вредных примесей, а потому не оказывает негативного влияния на естественный водный баланс в организме. Это исключает перенасыщение клеток различными элементами, которые по итогу приводят не только к усталости и апатии, но и к появлению многих заболеваний.

Благодаря питьевой воде в бутылях работники:

всегда имеют доступ к качественному продукту;

соблюдают правильный режим питья на протяжении всего дня;

могут употреблять ее в сыром виде или готовить горячие напитки;

поддерживают жизненный тонус, активность и высокую работоспособность.

А чтобы многократно повысить производительность труда, вместо штрафов и выговоров обустройте комнату отдыха и установите там кулер. Тогда персонал сможет ходить туда на кофе-брейк в конце каждого рабочего часа, отвлекаться, перезагружаться и с новыми силами продолжать работу без ущерба для эффективности.

Дары подземных источников

Помните, что недостаточно просто заказать воду, важно удостовериться в ее соответствии всем нормам и требованиям. Поэтому у компании-поставщика должны быть все необходимые гигиенические заключения и сертификаты качества. Такой продукт действительно благотворно влияет на организм человека:

хорошо утоляет жажду;

укрепляет иммунитет;

ускоряет обмен веществ;

нормализует работу ЖКТ.

Качественная вода сбалансирована по солевому и минеральному составу, не требует дополнительного кипячения, часто обогащена жизненно важными кальцием, магнием, натрием. Она подходит для ежедневного употребления без ограничений. Плюс можно сразу заказать бутыли с помпой, напольным или настольным кулером, чтобы всегда была под рукой и охлажденная, и горячая вода для заваривания чая, кофе или продуктов быстрого приготовления, которые так популярны у работников офисов.

Доставка бутилированной воды по Москве упрощает заботу о здоровье сотрудников! Курьеры легко подстраиваются под график компании, самостоятельно поднимают и заносят тару на нужный этаж, поэтому у персонала нет никаких хлопот, не нужно отвлекаться от работы для приема. На сам заказ тоже не потребуется много времени. Они принимаются по телефону, онлайн, в мессенджерах — просто выберите самый быстрый и удобный для себя вариант. Всего пара минут, и у вас есть свободный доступ к безопасному источнику бодрости и здоровья!