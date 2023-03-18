Жена Зеленского рассказала, как украинка сбила вражеский дрон банкой с помидорами: в США ее подняли на смех
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Зрители американского канала MSNBC высмеяли жену украинского президента Владимира Зеленского Елену из-за ее рассказа об украинке, которая якобы сбила дрон банкой с помидорами.
"Забудьте про "Абрамсы" (американские танки Abrams). Больше консервированных помидоров для Украины!", — высказались зрители.
"У Зеленского все в порядке с поставками (наркотиков)?", — задался вопросом один из зрителей.
Зеленская неоднократно делала неоднозначные высказывания, которые затем общественность жестко критиковала.