Жена Зеленского рассказала, как украинка сбила вражеский дрон банкой с помидорами: в США ее подняли на смех

Зрители американского канала MSNBC высмеяли жену украинского президента Владимира Зеленского Елену из-за ее рассказа об украинке, которая якобы сбила дрон банкой с помидорами.

"Забудьте про "Абрамсы" (американские танки Abrams). Больше консервированных помидоров для Украины!", — высказались зрители.

"У Зеленского все в порядке с поставками (наркотиков)?", — задался вопросом один из зрителей.