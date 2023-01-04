Внук генерала Шарля де Голля заявил о подготовке Западом "заговора" против России

Запад заранее создавал "заговор" против России. Об этом в интервью AgoraVox сообщил внук экс-президента Франции, генерала Шарля де Голля Пьер де Голль.

"Количество и глубина санкций показывают, что все это было спланировано очень давно и что это, по сути, самая настоящая экономическая война, выгоду от которой получают американцы", - сказал он.

По словам де Голля-младшего, Россия не виновата в том страшном экономическом и финансовом кризисе, который разразился в мире, и держать за него ответ должны ЕС и США.

"Русские просто защищаются, потому что против них вынесено 11000 санкций, плюс девятый пакет. По-моему, вполне законно и естественно, что русские защищаются", - подчеркнул де Голль.

Он также прокомментировал замораживание российских активов, заявив, что "ни один другой народ со времен преследований евреев во время Второй мировой войны не испытал такого грабежа, как русский народ сегодня".

