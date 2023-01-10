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В Сети опубликовали обнаженные фото герцогини Кейт Миддлтон и доказательства измен принца Уильяма

В Сети опубликовали обнаженные фото герцогини Кейт Миддлтон и доказательства измен принца Уильяма

Фото: informing.ru

Королевская семья в Британии оказалась в центре очень большого скандала. В Сеть попали обнаженные фото Кейт Миддлтон, а также доказательства измен принца Уильяма.

В 2012 году Кейт отдыхала на частной вилле с мужем во Франции. Местные журналисты сделали фото Кейт топлесс. Именно сейчас они и всплыли.

Букингемский дворец подал в суд на французское СМИ из-за нарушения прав на личное пространство членов королевской семьи.

Также в СМИ сообщили о романе Уильяма с моделью Софи Тейлор. Двушка приглянулась будущему королю, поэтому он провел несколько ночей с ней. Сам принц слухи никак не комментировал, Кейт тоже хранила молчание. Но ушлые французские журналисты нашли несколько доказательств, на которые ссылаются на как источники.

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