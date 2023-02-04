В МИД Франции объяснили, что Макрон по просьбе Зеленского звонил Путину

Французский лидер Эммануэль Макрон обычно звонит главе России Владимиру Путину по чужой просьбе. Пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр объяснила, кто именно просит об этом французского политика, ее цитирует RTVI.

По словам представителя дипломатического ведомства, французский политик звонит Путину по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. В частности, речь идет об обсуждении ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре. Лежандр добавила, что именно благодаря этим звонкам удалось направить миссию МАГАТЭ на ЗАЭС.