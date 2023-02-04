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В МИД Франции объяснили, что Макрон по просьбе Зеленского звонил Путину

В МИД Франции объяснили, что Макрон по просьбе Зеленского звонил Путину

Фото: tuvest.ru

Французский лидер Эммануэль Макрон обычно звонит главе России Владимиру Путину по чужой просьбе. Пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр объяснила, кто именно просит об этом французского политика, ее цитирует RTVI.

По словам представителя дипломатического ведомства, французский политик звонит Путину по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. В частности, речь идет об обсуждении ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре. Лежандр добавила, что именно благодаря этим звонкам удалось направить миссию МАГАТЭ на ЗАЭС.

"Зачем Макрон это делает? (...) Мы хорошо видим, что сегодня разговор идет посредством оружия, время переговоров еще не пришло. Но наступит момент, когда, учитывая ту поддержку, которую мы оказываем Украине на местах, украинцы решат, что наступил момент для переговоров, чтобы добиться возврата своей территориальной целостности и своего суверенитета", — заявила она.

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