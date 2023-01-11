В кабинете Байдена нашли секретные документы: Джо сильно удивился и сказал, что не знает об их содержании

Американский президент Джо Байден заявил, что сильно удивлен тем, что в его офисе в аналитическом центре в Вашингтоне найдены секретные документы. По словам Байдена, он и понятия не имеет, о чем эти документы.

"Я был проинформирован об этой находке и удивлен, узнав, что там были какие-то правительственные записи", - сообщил он на пресс-конференции.

"Я не знаю, что в документах", - добавил Байден.

Об обнаружении секретной документации в кабинете лидера США ранее сообщил телеканал CBS News. Материалы, которые относятся к периоду, когда действующий глава Белого дома был вице-президентом, нашли его доверенные лица перед промежуточными выборами в ноябре 2022 года.

Позднее CNN сообщал, что среди обнаруженных секретных документов оказались данные разведки об Украине, Иране и Великобритании.